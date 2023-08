पेड शिव का रुप हैं जो कार्बन डाय ऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन देते हैं-चौबे

हरदा.दुनिया में पेड साक्षात भगवान शंकर का रुप हैं। पेड खुद हमारी कार्बड डाय ऑक्साइट लेकर हमें बदले में जीवन रक्षक ऑक्सीजन देते हैं। भगवान शिव ने भी सृष्टि के लिए यही कि जिन्होंने खुद जहर पीकर औरों को जीवन दिया। यह बात साहित्यकार ज्ञानेश चौबे ने कही। वे रविवार को मित्रता दिवस पर पत्रिका के हरित प्रदेश अभियान के तहत दयोदय पशुधन गोशाला में हुए पौधरोपण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

Trees are the form of Shiva which gives oxygen by taking carbon dioxide-Choubey