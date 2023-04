अजनाल में नहाने गए दो किशोरों की डूबने से मौत

हरदा। अजनाल नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर एक बार फिर दो परिवारों के लिए काल साबित हुआ। रुपीपरेटिया पुलिया के पास अजनाल नदी में सोमवार को नहाने गए दो किशोरों की डूबने से मौत हो गई। जिससे सादानी कंपाउंड और जोशी कॉलोनी में शोक छा गया। मृतकों के परिजनों के बारे में जानकारी जुटाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी।शाम को पीएम कर शव परिजनों को सौंपे गए। रविवार को बिछोला के पास अजनाल में डूबने से तीन दोस्तों की मौत हुई थी। 24 घंटे में अजनाल में नहाते समय डूबने से 5 मौतें हुईं।

Two teenagers who went to bathe in Ajnal died due to drowning