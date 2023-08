निजी स्कूलों की चेतावनी,आरटीई की फीस नहीं दी तो बच्चों को नहीं बैठाएंगे

हरदा.जिले की निजी स्कूल संचालक सरकार द्वारा आरटीई में प्रवेशित बच्चों की समय फीस नहीं देने की लेटलतीफी से परेशान हैं। अफसरों की इस लापरवाही से स्कूल संचालन में परेशानी महसूस कर रहे सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स ने मंगलवार को कलेक्टर को आवेदन दिया। इसमें कहा कि 7 दिन में फीस नहीं मिली तो वे स्कूल बंद करेंगे या इन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे।

Warning of private schools, if RTE fees are not paid then children will not be seated