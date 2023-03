तौल में झोल: कृषि उपज मंडी के तौल कांटों में उपज में 2 क्विंटल से ज्यादा का अंतर

हरदा। आदर्श कृषि उपज मंडी में बीओटी सिस्टम पर उपयोग हो रहे तौल कांटे में ट्रेक्टर ट्रॉली,पिकअप आदि वाहनों पर 2 से 7 क्विंटल तक अंतर आने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को किसानों ने जमकर हंगामा किया। तौल कांटे के पास बैठकर हंगामा किया। कलेक्टर से शिकायत की। कांटे के पास धरने पर बैठकर विरोध जताया। कृषि विभाग के उप संचालक एमपीएस चंद्रावत मौके पर पहुंचे,फिर पंचनामा बना। तौल कांटे के ठेकेदार के नाम भी विरोधाभास आया। तौल में गड़बड़ी उजागर होने के बाद किसान उपज वापस ले गए।अब परीक्षण के बाद सही स्थिति क्लि

Weight loss: More than 2 quintal difference in yield in the weighing forks of the agricultural produce market