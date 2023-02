युवाओं को पश्चिमी संस्कृति कर रही भ्रमित,भारतीय संस्कार परंपरा परिवेश अपनाना जरूरी-रमेशचंद्र

गायत्री मंदिर के पास चल रहे नवचेतना जागरण 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के तीसरे दिन का आयोजन हरदा। पश्चिमी कल्चर हमारे नई पीढ़ी विशेषकर युवाओं को दिशा भ्रमित कर रही है। इससे भाेगवादी प्रवृत्ति बढ़ रही है। परिवार विखंडित हो रहे हैं। ऐसे में हमें अपनी सनातन भारतीय परंपरा,परिवेश,परिधान और संस्कार और संस्कृति को अपनाने की जरूरत है। जिससे अच्छे समाज और मजबूत राष्ट्र की नई बुनियाद रखी जा सके। यह बात शांतिकुुंज हरिद्वार से महायज्ञ कराने आई टोली के नायक रमेशचंद्र भाई ने कही। उन्होंने कहा कि युवा पाश्चा

Western culture is confusing the youth, it is necessary to adopt Indian culture and tradition- Rameshchandra