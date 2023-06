ये कैसा समर्थन,3 दिन बीते,6 केंद्रों पर एक दाना भी नहीं खरीदा

हरदा.गर्मी की मूंग की खरीदी के लिए सरकार ने 12 जून से खरीदी की घोषणा के साथ ही तीनों 6 खरीदी केंद्रों के वेयर हाउस में तौल कांटों का पूजन भी कर दिया,लेकिन किसी भी सेंटर पर मूंग का तीन दिन में एक दाना भी नहीं खरीदा गया। खरीदी शुरु नहीं होने का कारण भोपाल के सतपुड़ा भवन में आग लगने से एनआईसी सिस्टम में तकनीकी खामी से पोर्टल नहीं खुलना,हम्माली की दरों में की गई कटौती बताया जा रहा है। इधर जल्द ही खरीदी शुरु नहीं होने पर किसान कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी है।

What kind of support is this, 3 days have passed, not a single grain has been bought at 6 centers