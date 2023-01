अतिक्रमण हटाने का आधार पूछा तो अफसर बैरंग लौटे,मंत्री पर पद के दुरुपयोग का आरोप

हरदा। चिराखान के डंपर ड्राइवर अनिल माणिक की हत्या का मामला अब राजनीतिक मुददा बनता जा रहा है। नेशनल हाइवे के अमले के साथ हंडिया राजस्व और पुलिस विभाग की टीम रविवार को अतिक्रमण हटाने हत्या के फरार आरोपी धर्मेंद्र पटेल के यहां दोपहर करीब 12.30 बजे जेसीबी आदि लेकर पहुंची थी। जिस निर्माण को हटाने की कार्रवाई होना था,टीम के पास उसके कोई मौके पर लिखित आदेश नहीं थे। परिजनों का कहना था कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है,इससे पहले तोड़ना अनुचित है। तीखी नोंकझोंक और दस्तावेजी ठोस आधार नहीं होने के कारण

When asked the grounds for removal of encroachment, the officer returned without charge, accusing the minister of misuse of office