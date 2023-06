खेत में काम करते समय श्रम को उर्जा देेने के लिए गाए जाते थे हालूर गीत-डॉ.परिहार

हरदा.शनिवार की रात को चारखेड़ा में निमाड़ लोक कला एवं संस्कृति केंद्र खंडवा,नर्मदा वैली रूरल डेव्हलपमेंट फाउंडेशन ट्रस्ट और सीवी रमन विवि के संयुक्त तत्वावधान में लोक गीत हालूर गायन का आयोजन हुआ।लोक गायन और संस्कृति से जुड़े इस सांस्कृतिक आयोजन में उन गीतों की खूबी और खासियत बताई गई,जो खेती किसानी के दौरान अपने श्रम को उर्जा देने के लिए गाए जाते थे।

While working in the field, Halur songs were sung to give energy to the labor - Dr.Parihar