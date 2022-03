Holi- ऐसे करें होलिका पूजन, मिलेगी कई परेशानियों से निताज

होलिका की पूजन करने के बाद भगवान विष्णु का स्मरण कर परिक्रमा करें तो अपने परिवार की शांति और कई परेशानियों को दूर कर सकता है।

Published: March 15, 2022 01:09:31 am

हरदा. होली पर्व लोग बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाते तो है, लेकिन लोग यह नहीं जानते है कि होलिका की पूजा करते समय के यदि व्यक्ति रंग भी होलिका में चढ़ाए तो उसकी कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। आज के समय में हम सभी कोई न कोई परेशानी से हमेशा झूझते रहते हैं और कई बार कोई समाधान नजर नहीं आता। वास्तु और ज्योतिष मान्यता के अनुसार रंगों का पर्व होली ऐसा दिन है जिस पर आर्थिक,मानसिक और शारीरिक कष्टों से निपटने के लिए किए गए उपाय बहुत ही जल्दी लाभ प्रदान करते हैं। शास्त्रों में बताया कि व्यक्ति यदि होलिका की पूजन करने के बाद भगवान विष्णु का स्मरण कर परिक्रमा करें तो अपने परिवार की शांति और कई परेशानियों को दूर कर सकता है।

Holika Dahan will happen in Gajakesari and Kedar Yoga