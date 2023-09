जिले में 38,883 युवा मतदाता जिसके साथ ,उसकी जीत तय

हरदा. इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है। राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से चुनावी चौसर बिछाने लगे हैं। वहीं इस चुनाव में पहली बार मतदान करने का अवसर पाने वाले युवाओं में भी जोश और जुनून देखा जा रहा है। सरकार मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए शैक्षिक संस्थाओं सहित गांव और शहरों में विभिन्न जागरुकता गतिविधियां चला रही हैं। इस साल नए मतदाता सूची के बढ़े हुए ग्राफ को देखें तो जिले की दोनों विधानसभा में 38,883 नए युवा मतदाता जुड़े हैं। इन नए वोटरों से भाजपा और कांग्रेस दोनों को अपनी-अपनी चुनावी वै

With 38,883 young voters in the district, his victory is certain.