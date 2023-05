बिना नीलामी ठेका,17600 का ले रहे किराया,ठेकेदार ने लगाया 65 हजार वर्गफीट में मेला

हरदा। एबीएम खेल मैदान में नियमों की अनदेखी कर सीएमओ द्वारा परिषद की बिना अनुमति के ठेके पर मेला लगाने की दी गई अनुमति से नपा को रोजाना 40 हजार रुपए से ज्यादा की चपत लग रही है। बिना इश्तहार के ही अपने चहेतों से खानापूर्ति के लिए आवेदन बुलाकर 75 पैसे प्रति वर्गफीट के हिसाब से 17600 वर्गफीट में मेेला लगाने की अनुमति दे दी। आपसी सांठगांठ के कारण ठेकेदार मौके पर करीब 65 हजार वर्गफीट का उपयोग कर रहा है। फिर भी नपा इस अतिरिक्त भूमि का किराया नहीं वसूल रही है,जिससे नपा को दोहरा नुकसान हो रहा है। कांग

Without auction contract, taking rent of 17600, the contractor organized a fair in 65 thousand square feet