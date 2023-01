महिला का आरोप,कॉलोनाइजर ने सरकारी सड़क की कर दी लोगों को रजिस्ट्री

महिला का आरोप,कॉलोनाइजर ने बेच दी सरकारी,एसडीएम ने बनाई जांच टीम -नायब तहसीलदार,पटवारी,आरआई करेंगे सभी रजिस्ट्रियों की जांच,रिपोर्ट के बाद होगी जांच लोनिवि से आरटीआई में जानकारी लेकर रोड़ की चौड़ाई को बनाया आधार हरदा। जिला मुख्यालय पर कलेक्टर कार्यालय के ठीक पीछे हरदा छीपानेर रोड़ है। इसी के बाजू से श्रीनगर कॉलोनी बसी है। इस कॉलोनी की किरण राठौर नामक ने कॉलोनाइजर कृष्ण मुरारी अग्रवाल पर सरकारी रोड़ की जमीन लोगों को बेचकर रजिस्ट्री करने का गंभीर आरोप लगाया है। अपनी शिकायत के समर्थन में उन्होंन

Woman's allegation, the colonizer has registered the government road to the people