महिला का आरोप,कॉलोनाइजर ने सरकारी सड़क की कर दी लोगों को रजिस्ट्री

राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची जांच करने,34 रजिस्ट्री शंका के दायरे में -कॉलोनाइजर कृष्णमुरारी अग्रवाल द्वारा बनाई गई श्रीनगर कॉलोनी का मामला हरदा। छीपानेर रोड पर कलेक्ट्रेट के बाजू से बसी श्रीनगर कॉलोनी के कॉलोनाइजर कृष्णमुरारी अग्रवाल पर किरण राठौर नामक महिला ने सरकारी जमीन बेचने का आरोप लगाकर हरदा सहित भोपाल में शिकयतें कीं। इसकी जांच के लिए सोमवार को राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जिसने गोहे की नपती की। यहां 34 लोगों को सरकारी जमीन बेचने का आरोप लगा है। शंका के घेरे में आयी इन

Woman's allegation, the colonizer has registered the government road to the people