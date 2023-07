महिला सशक्तिकरण...हुनर निखारने और उदमियों को मंच देने 13 को लगेगा मेला

हरदा.फिल्मों और टेलीविजन के सीरियलों में अक्सर महिला को महिला का दुश्मन बताया जाता है। लेकिन रियल लाइफ और सामाजिक जीवन में महिलाएं पूरी ताकत से एक दूजे का हाथ थामकर उन्हें आर्थिक रुप से मजबूत बनाने और उनके हुनर से समाज को परिचित कराने के लिए मंच देने में लगी हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में छिपी ऐसी महिला उदमियों की कला,सकारात्मक सोच और उनके उत्पाद की खूबी से सभी वाकिफ हो सकें,इसके लिए अग्रवाल धर्मशाला में एक दिनी जिला स्तरीय स्वरोजगार संगम मेला लगेगा।

Women Empowerment... Fair will be held on 13th to enhance skills and give platform to entrepreneurs