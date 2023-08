महिलाएं बोलीं,हाट बाजार में शराब दुकान,शराबी करते हैं कमेंटस,दुकान हटवा दीजिए

हरदा.साहब,हमारे गांव मांदला में जहां साप्ताहिक हाट बाजार लगता है,वहीं शराब दुकान है। महिलाएं जब बाजार जाती हैं तो शराबी लोग नशे में उन्हें अश्लील कमेंटस करते हैं। महिलाओं के साथ जाने वाले छोटे बच्चों के मन पर इन शराबियों के कमेंटस का बुरा असर पड़ता है। सरपंच और छीपाबड़ पुलिस ने भी हमारी बात अनुसनी कर दी। आप ही दुकान हटवा दीजिए।यह सामूहिक अनुरोध ग्राम मांदला से आईं दर्जनों महिलाओं ने मंगलवार को कलेक्टर से की

Women said, liquor shop in hot market, drunkards comment, get the shop removed