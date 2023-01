युवक कांग्रेस 6 तहसीलों मेें बैनर लगाकर उजागर कर भाजपा का असली चेहरा

सीएम तीर्थदर्शन योजना में भाजपा व अनुषांगिक संगठनों के परिजनों को लाभ दिलाने का मामला -जागरूक नागरिक के बाद कांग्रेस ने की शिकायत,अब कांग्रेस ने खोला माेर्चा हरदा। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन यात्रा में शुक्रवार को करीब 300 लोग जिले से रामेश्वरम के लिए रवाना हुए। इसमें भाजपा और इसके अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारी,सदस्यों व उनके परिजनों को लाभ दिलाने का कांग्रेस ने आरोप लगाया है। युवक कांग्रेस भाजपा नेताओं की कथनी व करने के अंतर को उजागर करने के लिए सभी 6 तहसीलों में इसके बैनर लगाएगी। सूची जारी हो

Youth Congress exposed the real face of BJP by putting up banners in 6 tehsils