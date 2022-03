सपा की हार से परेशान कार्यकर्ता ने खुद पर चलाई गोली, फिर हॉस्पिटल में..

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की मिली हार से आहत एक कार्यकर्ता ने खुद को गोली मार ली है। जिसके उसे इमरजेंसी में एडमिट कराया गया है।

उत्तर प्रदेश में हाल में विधानसभा चुनाव का रिज़ल्ट आया है। जिसमें एक बार फिर से भाजपा सरकार को पूर्ण बहुमत मिला है। वही समाजवादी पार्टी को सिर्फ 111 सीट ही मिली है। ऐसे में कार्यकर्ताओं में मायूसी और उदासी काफी ज्यादा है। ऐसी ही एक स्थिति से गुजर रहे एक कार्यकर्ता ने खुद को गोली मार ली है। जिसके बाद उसे एडमिट कराया गया था। मामला हरदोई जिले से जुड़ा हुआ है।

File Photo of SP Flag to Show his Worker in Hardoi Assembly