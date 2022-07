बेशिक शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, गायब मिले शिक्षक तो गई नौकरी, 22 शिक्षकों नपे

School Teachers Job: बेसिक शिक्षा विभाग अब लापरवाह और गायब रहने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्ति की तैयारी में जुटा है। लंबे समय से बगैर सूचना के ही अनुपस्थित चल रहे 22 शिक्षकों को नोटिस...

बेसिक शिक्षा विभाग बच्चों की शिक्षा को लगातार बेहतर बनाने में लगा हुआ है। ऐसे में फेसला किया कि यदि लगातार स्कूलों से शिक्षक गायब मिले तो उनकी सेवा समाप्ति कर दीजिए। विभाग ने इस फैसले पर अमल करना भई शुरू कर दिया। हरदोई में 22 शिक्षक ऐसे चिह्नित किए गए हैं जो लंबे समय से स्कूल नहीं जा रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विभाग ने कागजी तैयारी शुरू कर दी है।

Education department Decision if Teacher is missing from school Lost their job