हरदोई विधायक ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिए 50 लाख रुपए और दो एंबुलेंस

Hardoi Two MLAs covid-treament help - एमएलसी अवनीश कुमार ने भी आक्सीजन प्लांट और अन्य कोविड-19 संसाधनों के लिए सात जिलों के डीएम को लिखा पत्र

हरदोई. कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों के लिए आक्सीजन की भारी कमी हो रही है। इस कमी को खत्म करने और कोविड-19 (covid-treament help ) में सहायता करने के लिए हरदोई के सदर विधायक और लखनऊ स्नातक खंड के एमएलसी (Hardoi Two MLAs covid-treament help ) ने अपने अपने विधायक निधि से धन देने की घोषणा की है। सदर विधायक नितिन अग्रवाल (Hardoi MLA Nitin Aggarwal ) ऑक्सीजन प्लांट (Oxygen plant ) के लिए 50 लाख रुपए (50 lakh rupees ) देने का ऐलान किया वहीं एमएलसी अवनीश कुमार (MLC Avnish Kumar ) ने भी आक्सीजन प्लांट और अन्य संसाधनों के लिए जितनी निधि की जरूरत लेने के लिए सात जिलों के डीएम को पत्र लिखा है।

यूपी में ऑक्सीजन की कमी पर हाहाकार, राजनाथ सिंह सहित दो विधायक मदद को आए आगे, सरकार भी मुस्तैदी से जुटी

दो एंबुलेंस के लिए भी दिए पैसे :- ऑक्सीजन की कमी मरीजों की जान पर भारी पड़ रही है।इस पर विधायक नितिन अग्रवाल ने बताया कि लोगों की जरूरत को देखते हुए उन्होंने 50 लाख रुपये दिए हैं। जिससे प्लांट का निर्माण करा लिया जाए और मरीजों को कोई परेशानी न हो, इसके साथ ही आधुनिक संसाधनों से युक्त दो एंबुलेंस एक रेडक्रास और दूसरी स्वास्थ्य विभाग को देने का ऐलान किया है।

मदद को लिखा 7 डीएम को पत्र :- वहीं एमएलसी अवनीश कुमार सिंह ने हरदोई के साथ ही बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, लखीमपुर और प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में लिखा कि ऑक्सीजन प्लांट बनवाने के लिए जितनी भी धनराशि की जरूरत होगी वह उसे देंगे। इसके साथ ही उन्होंने बारात घर समेत अन्य स्थानों को भी अस्पताल के रूप में विकसित करने के लिए कहा है। पत्र में लिखा कि मरीजों के लिए पल्स ऑक्सीमीटर समेत जो भी संसाधन जरूरी होंगे वह इसमें मदद के लिए तैयार हैं। मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी न होने दी जाएगी जो भी आवश्यक होगा वह पूरी मदद की जाएगी।