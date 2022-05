हर कोई फूट-फूट कर रोया, सिसकियां भर रहा था सुन्दरपुर गांव, जानिए कौन थे यमुना एक्सप्रेस-वे पर मरे 7 लोग

Road Accident in Yamuna Express-Way: यमुना एक्सप्रेस-वे पर मथुरा में अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार सात लोगों की मौत हो गई थी। रविवार को जब लाश गांव पहुंची तो पूरे गांव में चीख पुकार मच गई।

एक ही परिवार के सात लोगों की मथुरा के पास सड़क हादसे में मौत हो गई थी। रविवार को पोस्टमार्टम होकर गांव पहुंचे शव देखकर परिजनों में मचा कोहराम मच गया। एक साथ सात शवों के अंतिम संस्कार से हर कोई फूट-फूटकर रोया। पूरा गांव सिसकियां भर रहा है। गांव में कई घर ऐसे रहे कि चूल्हा तक नहीं जले। पूरे गांव में शोक की लहर थी।

