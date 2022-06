अधिकारियों ने खो दिया Data सैकड़ों परिवारों के सिर से छिनी पीएम आवास की छत

Pradhanmantri Awas Yojana: उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली। इनकी लापरवाहियों का संकट सैकड़ों परिवार झेल रहे।

फूस की झोपडी, या फिर कच्ची दीवारो का मकान, जी हां विकास खंड क्षेत्र में सैकड़ो पात्र परिवार प्रधानमंत्री आवास मिलने की आस लगाए है। लेकिन विडण्बना है कि दो साल पहले जिला मुख्यालय से ब्लॉक का आवास डेटा गुम होने के बाद से ब्लॉक को आवासों को कोई लक्ष्य नही मिला। इससे छूटे गरीबों के पक्के मकान नही बन पाए।

