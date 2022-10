बीच सड़क पर नोटों की कतरन पड़ी देख लोगों के उड़े होश, जांच-पड़ताल शुरू

हाथरस जंक्शन क्षेत्र के कैलोर चौराहे पर सड़क किनारे भारी मात्रा में पड़े नोटों की कतरन को देखकर लोगों के होश उड़ गए। पुलिस ने जांच की तो पता चला इन नोटों की कतरन को बरेली की एक फैक्टरी ले जाया जा रहा था।

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में उस समय लोगों के होश उड़ गए, जब उन्होंने ट्रक भरके नोटों की कतरन को बीच सड़क पर पड़े हुए देखा। नोटों की कतरन इतनी ज्यादा थी कि देखने वालों की आंखे भी फटी की फटी रह गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी संख्या में नोट आए कहां से? मैाके पर ही सूचना शहर पुलिस को दी गई। उधर, सूचना मिलते ही पुलिस भी हैरान रह गई। मौके पर वह पहुंची तब तब सड़क पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू की जिसमें पता चला कि जो नोट खराब थे, उनकी आरबीआई ने नीलामी करावा दी थी। जिसके बाद इन नोटों का कतरन बनाकर उन्हें बरेली स्थित एक फैक्टरी में ले जाया जा रहा था।

Clipping of notes found in large quantities on the middle road in Hathras