खाने के जायके को बढ़ती है हाथरस की हींग, जिले में हींग के कारोबार का टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से अधिक

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बनने वाली हींग देश और विदेशों तक के खाने में अपना जायका बिखेरती है। हाथरस हींग निर्माण का एक बड़ा केंद्र है। यहां बनने वाली हींग के लिए रेजिन (दूध) अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान आदि देशों से आयात होता है। हाथरस जिले में ही हींग की चार दर्जन से अधिक फैक्ट्री है। हींग के लिए जो रेजिन (दूध) विदेशों से आता है, वह वहां पाए जाने वाले एक पौधे से निकलता है, इसको हींग में बदलने का प्रोसेस हाथरस में होता है। पूरे जिले में यह कारोबार इतना फैला हुआ है कि करीब ढाई हजार मजदूर इससे जुड़े हुए हैं। जिले में हींग के कारोबार का टर्नओवर भी 50 करोड़ से अधिक तक है। ऐसे में योगी सरकार ने इसे पूरी दुनिया में एक नई पहचान देते हुए 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' योजना में शामिल कर लिया है।

Hathras Heeng Asafoetida Turnover of About 50 Crore Included in ODOP