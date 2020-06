World Bicycle Day: Coronavirus काल में मजदूरों ने दुनिया को दिखाया अद्भुत सामर्थ्य, चौंका देगी इनकी कहानियां

World Bicycle Day 2020 विश्व साइकिल दिवस (3 जून) पर साईकिल के गुणों का बखान किया जा रहा है। यह जरूरी भी है, क्योंकि साइकिल उन भौतिक साधनों में से एक है जो अविष्कार होने के बाद से आज तक इंसान के लिए सकारात्मक रूप से (Benefits Of Cycling) काम आ रही है। लेकिन साल 2020 में हमने साइकिल का जो महत्व देखा है उसे भुलाया नहीं जा सकता। कोरोना संकटकाल में भारतीयों ने साइकिल चलाने की क्षमता का ऐसा प्रदर्शन किया है जिसने विश्व को हैरत में डाल दिया है।

जी हां, आप खुद देखिए कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन लगा उसके बाद मजदूरों के पलायन में कितनी दिक्कत उन्हें उठानी पड़ी। लेकिन मजदूरों का काबिल—ए —तारीफ धैर्य इतनी मुसीबत में भी नहीं टूटा। मजदूरों ने घर जाने के लिए अलग—अलग तरीके अपनाए लेकिन साइकिल उनके लिए सबसे फायदेमंद रही। साइकिल चलाने में उन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ा लेकिन रास्तें में ना चेक पोस्ट की दिक्कत थी ना किसी तरह के चालान की, मजदूर मस्ती में साइकिल चलाते रहे और इसी तरह उन्होंने दो पहियों पर हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर ली।



विदेशों तक पहुंची ज्योति की कहानी...

इन मामलों में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी बिहार में दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के सिरहुल्ली गांव की 15 वर्षीय ज्योति कुमारी ने। ज्योति अपने बीमार पिता को हरियाणा के गुरुग्राम जिले से घर तक साइकिल पर बैठा कर लेकर आई थीं। इस दौरान उसने 1 हजार किलोमीटर से ज्याद दूरी साइकिल पर पिता के साथ तय की। ज्योति के इस हैरतअंगेज कारनामे ने दुनिया की नजर अपनी और खींची।

15 yr old Jyoti Kumari, carried her wounded father to their home village on the back of her bicycle covering +1,200 km over 7 days.



This beautiful feat of endurance & love has captured the imagination of the Indian people and the cycling federation!🇮🇳 https://t.co/uOgXkHzBPz