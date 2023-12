हार्ट अटैक से बचना है, तो इन 4 चीजों को जरूर खाएं

Submitted by:

Foods For Heart: आज के समय में ज्यादातर लोग कम उम्र में ही दिल की बीमारी से लेकर हार्ट अटैक जैसी समस्याओं के शिकार हो रहे है। हार्ट अटैक एक जानलेवा समस्या है। लेकिन खाने-पीने की सही चीजों का सेवन करने से हार्ट अटैक का खतरा कम हो सकता है।

4 foods to reduce the risk of heart attack