सर्दियों में दूध पीने से मिलते हैं 5 अद्भुत फायदे , जानिए सही तरीका

सर्दी के इन फूड के साथ दूध नहीं पीना चाहिए? With which winter food should you not drink milk?

सर्दियों में बहुत से लोग मूंगफली या मूंगफली से बनी चीजों का सेवन करते हैं। लेकिन यदि आपने दूध पी लिया हो या पीने वाले हैं, तो मूंगफली से बचें। क्योंकि मूंगफली खाने के तुरंत बाद दूध पीने से अपच की परेशानी हो सकती है। इससे दूध को पचाने में काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि मूंगफली खाने के तुरंत बाद दूध न पिएं।