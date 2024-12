Benefits of exercise during pregnancy : प्रेग्नेंसी में व्यायाम के 5 लाभ

5 benefits of exercise during pregnancy : गर्भावस्था एक ऐसा समय है जब हर महिला आराम और खुशियों से भरा जीवन जीना चाहती है। यह वह समय है जब आपके शरीर में कई बदलाव होते हैं, जैसे सूजे हुए पैर, पेट में दर्द, और थकान।

exercise during pregnancy

Benefits of exercise during pregnancy : गर्भावस्था (Pregnancy) वह समय होता है जब एक महिला को अपनी सेहत और बेबी के विकास के बारे में खास ध्यान रखना होता है। इस दौरान अक्सर महिलाएं आराम करने और खाने-पीने में अधिक समय बिताना चाहती हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि वे सक्रिय रहें। व्यायाम गर्भावस्था (Exercise during pregnancy) के दौरान न केवल मां के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि यह गर्भस्थ शिशु के लिए भी फायदेमंद होता है। आइए जानते हैं गर्भावस्था में व्यायाम के 5 प्रमुख लाभ: