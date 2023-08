5 फल जिन्हें छिलके के साथ नहीं खाना चाहिए

जयपुरPublished: Aug 18, 2023 02:16:58 pm Submitted by: Manoj Kumar

5 fruits that should not be eaten with the peel : फल हमारे आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और हमें पोषण प्रदान करने में मदद करते हैं। लेकिन कई फल ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमें छिलके के साथ नहीं खाना चाहिए। यह छिलका उनमें मौजूद अनुचित पदार्थों की वजह से होता है, जिन्हें खाने से नुकसान हो सकता है। इस लेख में, हम आपको ऐसे 5 फलों के बारे में बताएंगे जिन्हें छिलके के साथ नहीं खाना चाहिए।

5 fruits that should not be eaten with the peel

5 fruits that should not be eaten with the peel : फल हमारे आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और हमें पोषण प्रदान करने में मदद करते हैं। लेकिन कई फल ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमें छिलके के साथ नहीं खाना चाहिए। यह छिलका उनमें मौजूद अनुचित पदार्थों की वजह से होता है, जिन्हें खाने से नुकसान हो सकता है। इस लेख में, हम आपको ऐसे 5 फलों के बारे में बताएंगे जिन्हें छिलके के साथ नहीं खाना चाहिए।