Control Blood Pressure Instantly: ब्लड प्रेशर तुरंत कंट्रोल करने के जानिए ये 5 उपाय? इमरजेंसी में आएंगे बहुत काम

हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में व्यक्ति सिरदर्द, सीने में दर्द, सांस की तकलीफ, या चक्कर आने जैसी समस्या होती है। अगर ऐसा महसूस हो रहा तो तुंरत बीपी चेक करें और नीचे दिए गए उपचार शुरू कर दें और तब तक डॉक्टर को बुला लें। ब्लड प्रेशर 120/80 मिमी एचजी से अधिक होता है, तो इस स्थिति को हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है।

बीपी बढ़ते ही सबसे पहले क्या करें-What is the first thing to do as soon as BP increases

1. ब्लड प्रेशर अधित होने पर तुरंत खूब सारा पानी पीएं, करीब तीन गिलास पानी पीएं। भले इच्छा न हो लेकिन ये उपाय तुरंत बीपी कम करेगा।

2. मरीज को आराम करने के लिए कहीं और उसे बिस्तर पर पीठ टिका कर अर्ध सोने की पोजिशन में रखें। चाहे तो बीपी की दवा डॉक्टर से पूछ कर तुरंत खिला दें, अगर बीपी बहुत हाई हो तो।

3. गर्मी हो और चक्कर आ रहा हो तो उसे ठंडी जगह पर ले जाएं और संभव हो तो एसी में रखें। पल्स रेट पर नजर रखें।

4. मरीज को लंबी-लंबी सांस लेने के लिए कहें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी।

5. नींबू पानी पिलाएं, विटामिन सी ब्लड प्रेशकर को कम करने का काम करता है।





इन बातों पर भी दें ध्यान 1. ब्लड प्रेशर कइ बार ज़्यादा तनाव या चिंता करने की वजह से भी बढ़ जाता है। इसलिए तनाव से दूर रहे और मेडिटेशन या प्रणायाम जरूर करें। शांत बैठकर धीमी, गहरी, शांत सांस लें और इसे दोहराते रहें ।

2. सोडियमयुक्त खाने के सेवन से बचें और ज़्यादा नमक वाली चीज़ें ना खाएं क्यूंकि सोडियम और नमक आपके आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है।

3. नींबू का रस लें क्यूंकि इससे हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलती है। नींबू को 4 हिस्सों में काट लें और दो हिस्सों के रस का सेवन करें।

4. इसके बाद 6-7 मिनट के बाद पोटैशियम की कोई भी एक चीज़ खाएं। जैसे 2-3 केले, 2 कप संतरे का रस और यदि आप फल के शौकीन नही हैं तो आप सब्जी भी ले सकते हैं जैसे सादे बेक्ड आलू, टमाटर सूप या ताजा टमाटर, बीन्स आदि।