Triggers Of Eczema : एग्जिमा की हो सकती हैं ये 6 वजहें, हेरिडिटी ही नहीं एक कारण, ये घरेलू नुस्खे दिलाएंगे तुरंत आराम

एग्जिमा से प्रभावित स्किन का खराब होना चिंता को पैदा करता है और इससे भी बीमारी और बढ़ती है। रुखी-सूखी और खुजली के कारण हमेशा स्किन पर एक जलन सी बनी रहती है। तो चलिए जानें कि वो 5 कारण और क्या हैं जिनसे एग्जिमा हो सकता है और इसके बचाव के उपाय क्या हैं।

एटॉपिक एग्जिमा की वजह है हेरिडिटी-causes of atopic eczema is heredity

एटॉपिक एग्जिमा अनुवांशिक यानि हेरिडिटी बीमारी है। सबसे ज्यादा एग्जिमा इसी कारण होता है। इसमें त्वचा पर रूखापन, जलन, लालिमा, स्किन फ्लेकिंग, खुजली, दर्द और त्वचा की पपड़ी बनने जैसी दिक्कते होती हैं।

एग्जिमा होने के अन्य कारण- other causes of eczema टेंपरेचर चेंज के कारण

कई बार मौसम के कारण भी स्किन पर रुखापन और जलन की समस्या होती है। अगर बार-बार अलग-अलग टेंपरेचर में स्किन एक्सपोज होती है तो इससे भी एग्जिमा हो सकता है। ये एग्जिमा ड्राई स्किन एग्जिमा के नाम से जानी जाती है।

एलर्जी के कारण

फोर्मेल्डिहाइड एग्जिमा का कारण एलर्जी होती है। ये एक ऐसा एग्जिमा है, जो घर में उपयोग होने वाली कुछ खास तरह की चीजों के कारण होता है या किसी दवा या वैक्सीन के कारण उभरता है। इसके लिए जरूरी है कि आप खुद इस एलर्जी की कारण खोजें।

स्किन सेंसिटिविटी

जिन लोगों की स्किन बेहद सेंसिटिव होती है उनमें मेटल एग्जिमा की समस्या होती है। किसी भी मेटल के संपर्क में आने से ये एग्जिमा ट्रिगर हो जाता है। निकेल मेटल इसके लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होता है।

एंटिबैक्टीरियल इंग्रीडिएंट्स

आइसोथियाज़ोलिनोन एग्जिमा होने के पीछे कारण एंटिबैक्टीरियल इंग्रीडिएंट्स होते हैं। पर्सनल केयर प्रोडक्टस यानि क्रीम, लोशन, साबुन, पाउडर आदि में ये इंग्रीडिएंट्स होते हैं और इसके कारण एग्जिमा होने का खतरा होता है।

स्मोकिंग के कारण

सिगरेट-बीड़ी आदि पीने वालों में भी एग्जिमा होने के चांसेज ज्यादा होते हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ

मानसिक तनाव अगर रोज के जीवन का हिस्सा बन जाए तो भी स्किन पर एग्जिमा होने की समस्या हो सकती है।

एग्जिमा से बचाव के घरेलू उपाय- Eczema prevention Tips 1. एक्जिमा में स्किन में तेज खुजली होने पर उस आइस पैक लगाएं। इसके लिए किसी प्लास्टिक बैग में बर्फ के टुकड़े भर लें और प्रभावित स्किन पर सिंकाई करें। तुरंत आराम मिलेगा।

2. स्किन को मॉश्चराइज रखे, ताकि रुखेपन या फ्लेकी स्किन से बचा जा सके। इसके लिए स्किन पर नारियल का तेल यूज करें। 3. एग्जिमा के बचाव के लिए नारियल के तेल में बी वैक्स, शिया बटर और थोड़ा सा वैसलीन पिघलाकर मिक्स कर लें। ये माश्चराइजर आपकी स्किन को बेहद मुलायम बना देगा। इससे स्किन में होने वाली जलन भी शांत होगी।

4. एलोवेरा जेल का प्रयोग करने से भी स्किन के दाग, खुजली और रुखापन दूर होगा। कोशिश करें कि शुद्ध ऐलोवेरा जेल आप अपनी स्किन पर लगाएं। 5. हमेशा कॉटन के कपड़े पहनें और गर्मी या बेहद सर्दी से स्किन को बचा कर रखें।

6. मेडिटेशन करें और योग के साथ एक्सरसाइज जरूर करें। अपनी स्किन की समस्या का कारण जानकर उसका इलाज कराएं और ट्रिगर्स पर ध्यान दें। ताकि एग्जिमा बढ़ने न पाए। डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।