खूबसूरत दुल्हन बनने के लिए 6 बेहतरीन डाइट प्लान, दूध जैसी निखर जाएगी रंगत

6 Diet Plans for a Beautiful Bride Get Glowing Skin and Flawless Look : हर दुल्हन अपने शादी के दिन बिल्कुल हसीन दिखने का सपना देखती है। और इसमें कोई शक नहीं कि प्यार का ही असली निखार सबसे खूबसूरत होता है, लेकिन कुछ खास खाने से मिलने वाला अतिरिक्त निखार भी तो बुरा नहीं है, है ना? खिली-खिली और चमकती त्वचा के लिए साफ और सेहतमंद डाइट बहुत जरूरी है। प्राकृतिक निखार पाने के लिए मौसमी फल, मुट्ठी भर बादाम और हरी सब्जियों को डाइट में शामिल करने की हमेशा सलाह दी जाती है। तो, अगर आपकी शादी कुछ हफ्तों या महीनों में होने वाली है, तो यहां 6 स्वादिष्ट चीजें हैं जो आपको अंदर से बाहर तक खूबसूरत बनाएंगी!