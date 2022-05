Home Remedies for Teeth Sensitivity: ठंडा-गर्म खाते ही दांतों में होती है झनझनाह, तो ये 6 घरेलू नुस्खें झट से दिलाएंगे आराम

Teeth Sensitivity treatment: दांतों में गर्म या ठंडा पीते ही तेजी से मचने वाली चीस आपको परेशान कर रही है? तो ये उपाय समस्या से बचा सकते हैं।

Published: May 07, 2022 10:56:32 am

गर्म या ठंडा लगने का मतलब होता है दांतों का सेंसिटिव हो जाना। दांत जब भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं तो उनमें नार्मल पानी भी चीस महसूस कराने लगता है। ठंडा लगने का मतलब होता है दांतों का सेंसिटिव हो जाना। दांत जब भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं तो उनमें नार्मल पानी भी चीस महसूस कराने लगता है।

दांतों में तेज झनझनाहट बताती है कि आपके दांत को नुकसान पहुंच रहा है और वह अपने प्राकृतिक इनेमल परत को खो चुके हैं । इनेमल की परत दांतों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जब दांत सेसिटिव होते हैं तो ऊपरी परत इनेमल ही नहीं , अंदरूनी परत डेंटिन भी घिस जाते हैं। इससे ही दांतों में झनझनाहट या सेंसिटिविटी होती है। तो चलिए जानते हैं दांतों की समस्या से छुटकारा पाने के आसान घरेलू नुस्खे।

6 Home Remedies for Teeth Sensitivity and Pain for instant relief