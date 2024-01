Submitted by:

पिछले 24 घंटों में भारत में कोविड-19 के 605 नए मामले दर्ज किए गए हैं और चार लोगों की मौत हुई है, जैसा कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार को बताया। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, चार नए मौत के मामले केरल और कर्नाटक से आए हैं, दोनों से दो-दो। इससे पहले, मंगलवार को कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और असम से कुल छह मौत के मामले दर्ज किए गए थे।

605 new Covid cases, 4 deaths in India in 24 hours JN.1 sub-variant