Signs Of Liver Problem: पेट का फूलना और भूख की कमी, लिवर की खराबी का है गंभीर संकेत, जानिए कारण और बचाव

Serious symptoms of liver problem: पेट का हमेशा तना रहना या भूख की कमी लिवर की गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है।

Published: April 27, 2022 10:50:40 am

खराब लाइफस्टाइल, फैटी-जंक फूड और शराब का अत्यधिक सेवन जलोदर यानी एसाइटिस बीमारी का कारण बनता है। इस बीमारी में पेट में बहुत ज्यादा पानी भरने लगता है। इसेस धीरे-धीरे पेट फूलने लगता है। ये लिवर की गंभीर बीमारी का संकेत होता है।

