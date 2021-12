Acupuncture for weight loss : एक्‍यूप्रेशर से घटाए ना की डायटिंग से करें अपना वज़न

इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी और बीजी लाइफस्टाइल में लोगों के पास खुद का ख्याल रखने का बिल्कुल समय नहीं है । ऐसे में वजन बढ़ना एक ऐसी समस्या है जिसका सामना हर 10 से 6 लोग कर रहे हैं। वजन कम करने के लिए लोग कई तरह की डाइट को फॉलो करते हैं इसके बालजूद भी समस्या जस की तस बनी रहती है। ऐसे में जिम के सिवाय लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। कुछ लोग तो जिम जाकर वजन कम कर लेते हैं जबकि कुछ के बस की वो भी नहीं होता। हम आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जो आपकी इस समस्या दूर कर देगा।

नई दिल्ली : एक्यूप्रेशर स्वास्थ्य के लिए कई मायनों में फायदेमंद है। यह एक पुरानी चीनी प्रथा है। शरीर में कुछ विशेष प्वाइंट्स को अपनी उंगलियों या अंगूठे से दबाया जाता है। इससे सिरदर्द, कमर और पीठ दर्द अनिद्रा सहित कई अन्य शारीरिक और मानसिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। एक्यूप्रेशर वजन घटाने के लिए भी बहुत प्रभावी माना जाता है। दरअसल यह भूख पाचन क्रिया और मेटाबोलिज्म को प्रभावित करता है जिसके कारण वजन नियंत्रित रहता है। एक्यूप्रेशर का अभ्यास करना बेहद आसान है। इसे बिना साइड इफेक्ट के घर पर किया जा सकता है। आइए जानते हैं वजन घटाने के लिए शरीर में किन एक्यूप्रेशर प्वाइंट्स को दबाना चाहिए।

