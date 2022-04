Adenovirus attacks on Liver: बच्चों में लिवर की फैल रही है नई बीमारी, 'एडिनोवायरस' का जानें लक्षण, कारण और बचाव

एडेनोवायरस क्या है और इसके अटैक पर क्या लक्षण नजर आते हैं, चलिए जानें। एडेनोवायरस क्या है?- What is adenovirus?

ये एक गंभीर हेपेटाइटिस की स्थिति होती है। एडेनोवायरस संक्रमण से ऐसा होता है। एडेनोवायरस आम वायरस हैं, जो कई तरह की बीमारियों का कारण बनता है। WHO के अनुसार, 50 से ज्यादा तरह के एडेनोवायरस होते हैं। आमतौर पर इस वायरस के हमले से सांस से जुड़े, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कंजंक्टिवाइटिस और ब्लैडर इन्फेक्शन का भी खतरा पैदा करता है।

एडेनोवायरस का कोविड से कनेक्शन-Adenovirus's connection to covid

अक्टूबर 2021 में अमेरिका के अलबामा में पहली बार ये एडेनोवायरस का केस सामने आया था। लिवर की खराबी के पीछे कोविड भी कारण हो सकता है क्योंकि कई बच्चे एडेनोवायरस के साथ कोविड संक्रमण से भी ग्रस्त थे।





एडेनोवायरस के लक्षण-Symptoms of adenovirus



इस बीमारी में पेट में दर्द, दस्त और उल्टी के बाद पीलिया, त्वचा या आंखों में पीलापन जैसे सामान्य लक्षण होते हैं। इसके अलावा स्थिति गंभीर होने या हेपेटाइटिस के दूसरे लक्षण जैसे थकान, भूख न लगना, गहरे रंग का पेशाब, हल्के रंग का मल और जोड़ों का दर्द भी नजा आते हैं। हाई लीवर एंजाइम रीडिंग के साथ गंभीर लीवर में सूजन भी होता है।





एडिनोवायरस से बचाव के उपाय-Adenovirus prevention measures

एडिनोवायरस से बचाव का सबसे बड़ा उपाय यही है कि बच्चों को बाहर की चीजें खिलाना बंद कर दें। खानपान से इस वायरस का सीधाा कनेक्शन है। क्योंकि यह ठीक तरह से सामने नहीं आया है कि इसका कनेक्शन कोविड से ही है, इसलिए कोविड से बचाने के सारे प्रिकॉशन्स लें। इस बीमारी से बचाव का तरीका सिर्फ सतर्कता है।

तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण बच्चों में नजर आते हैं तो उसे नजरअंदाज करने या खुद इलाज करने के बजाय डॉक्टर से संपर्क करें। डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।