Monkeypox Virus: कोरोनावायरस के बाद अब इस खतरनाक वायरस का बढ़ा खतरा, जानिए क्या है मंकीपॉक्स और इसके लक्षण

Monkeypox Virus: दुनिया में कोरोना वायरस का कहर अभी थमा भी नहीं कि मंकीपॉक्स भी अपने खतरे पैदा करने लगा है।

Published: May 10, 2022 07:03:19 am

मंकीपॉक्स एक रेयर वायरस में शुमार है और इसके लक्षण भी कोरोना से ही मिलते-जुलते हैं। ये वायरस भी इंसान के फेफड़े पर ही अटैक करता है और गंभीर स्थितियों में निमोनिया हो जाता है और शरीर पर दाने उभर आते हैं। तो चलिए आपको आज इस मंकीवायरस के बारे में बताएं।

After Corona virus monkeypox virus attack, cause and symptoms