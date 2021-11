जानिए बढ़ती उम्र के बाद पुरुषों होता है इन समस्याओं का खतरा कैसे रखें अपना खयाल

सेहत के मामले में पुरुषों में लापरवाही बढ़ने के चलते बीमार‍ियां भी लगातार बढ़ रही हैं डॉक्‍टर्स के मुताब‍िक जो बीमारियां कुछ साल पहले 40 या 50 वर्ष की उम्र में होती थीं वो अब 30 साल की उम्र में ही द‍िखने लगी हैं हालांक‍ि लेटेस्‍ट तकनीक के साथ मेड‍िकल ट्रीटमेंट भी एडवांस हो गया है केवल जरूरत है तो आपके सावधान रहने की लक्षणों की पहचान करने की। 30 की उम्र आते-आते पुरुषों में गंजेपन की श‍िकायत कमजोर हड्ड‍ियां आद‍ि नजर आने लगती हैं इनका एक कारण खराब लाइफस्‍टाइल भी है।

after increasing age men are prone to these problems