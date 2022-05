Giloy Juice Benefits: गर्मियों में रोज पीएं गिलोय जूस, इन 9 बीमारियों से रहेंगे बचे, पीने का तरीका और समय भी जानें

Giloy Juice Benefits: कारोना और बढ़ती गर्मी के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में रोज गिलोय का जूस आपको 10 बीमारियों से बचा सकता है।

Published: May 03, 2022 09:28:43 am

गिलोय इम्युनिटी और प्लेटलेटस बढ़ाने के साथ ही कई गंभीर बीमारियों को कंट्रोल में रखता है। किसी भी तरह के इंफेक्शन या वायरस से लड़ने में गिलोय बहुत काम आता है। आयुर्वेद में गिलोय एक महत्वपूर्ण जड़ी मानी जाती है। गिलोय के जूस में कैल्शि‍यम, प्रोटीन, फॉस्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसका नियमित इस्तेमाल आपको कई तरह की बीमारियों से दूर रखने में मदद करता है। तो चलिए आपको आज गिलोय जूस के फायदों के बारे में बताएं।

Amazing health benefits of Giloy juice in immunity to diabetes and dengue