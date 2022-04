स्किन पर दाने-खुजली और मुंहासों को दूर कर देगा ये जादुई तेल, फंगल इंफेक्शन में भी है कारगर

Home remedies to get rid of boils and infections: नीम का पेड़ स्वास्थ्य का खजाना होता है। इसके पत्तियां, फल, तना और जड़ सब कुछ में औषधिय गुण होता है। यहां तक के इसके तेल में पेट के कीड़े मारने से लेकर स्किन डिजीज को सही करने का गुण होता है। एंटी बैक्टिरियल और एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरे नीम के तेल के चलिए आज कुछ स्किन पर फायदे बताएं।

नीम का प्रयोग किसी भी रूप में किया जा सकता है। इसके पत्ते, तने और फल किसी न किसी बीमारी का रामबाण इलाज होते हैं। नीम में एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं। इसलिए स्किन पर होने वाले इंफेक्शन से लेकर फोड़े-फुंसी, दाग-धब्बे या खुजली पर नीम बहुत काम आता है। अगर आपके पास नीम नहीं तो नीम के तेल का प्रयोग करें।



नीम का तेल के जानिए ये फायदे मुहांसों पर कारगर- नीम में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते है जो कील-मुंहासे पैदा करने बाले बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। तेल का रोज प्रयोग करने से मुहांसों के कारण चेहरे पर आई लालिमा और सूजन भी कम होने लगती है।

एंटी-एजिंग गुणों से भरा- नीम के तेल में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स बढ़ती उम्र के असर को कम करता है। स्किन पर आने वाली फाइन लाइंस, रिंकल्स से बचाव के लिए हफ्ते में दो बार 10 मिनट तक नीम तेल से चेहरे और गले की मालिश करें। ऐसा रोजाना करने से आपकी स्किन टाइट और टोन रहेगी।

खुजली और दानों पर कारगर- अगर स्किन पर किसी प्रकार की खुजली हो रही या दाने आ गए हैं तो नीम का तले लगा दें। आराम मिलेगा। स्किन की अशुद्धियां दूर करने के लिए- स्किन की किसी भी तरह की समस्या से निजात पाने के लिए रोज रात में सोने से पहले नीम के तेल का मसाज कर लें।

इंफेक्शन दूर करने वाला- स्किन पर फंगल या बैक्टरियल इंफेक्शन होने पर भी नीम का तेल काम आता है। प्रभावित जगह पर ये तेल लगाने से काफी आराम मिलता है। कैसे करें नीम का तेल यूज



कील-मुंहासों के लिए- नीम के तेल को जैतून के तेल के साथ मिक्‍स करें और मुंहासे वाले हिस्से पर लगाएं। कुछ ही दिनों में कील-मुंहासे ठीक हो जाएंगे।

नीम के तेल को जैतून के तेल के साथ मिक्‍स करें और मुंहासे वाले हिस्से पर लगाएं। कुछ ही दिनों में कील-मुंहासे ठीक हो जाएंगे। झांईयों के लिए- झांईयां कम करने के लिए नीम के तेल को चेहरे पर मात्र 15 मिनट के लिए लगाएं और फिर गुनगुने पानी से धो लें। ये उपाय आपको यूवी रेज से हुए स्किन के नुकसान से भी बचाएगा।

फंगल इन्फेक्शन और खुजली में-इसमें नीम तेल का उपयोग बहुत आसान है,इसके जरा से तेल को प्रभावित त्‍वचा पर रूई की मदद से 2 बार लगाएं। स्किन टोन के लिए-नीम का तेल एक बेहतरीन स्किन टोंनर के रूप में भी कम करता है। इसके लिए बाजार में मिलने वाले केमिकल टोंनर की जगह आप रोजाना 2-3 नीम की तेल की ड्राप यूज़ कर सकते है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गई हैं। इनमें से किसी भी सलाह पर अमल करने या किसी तरीके को अपनाने का फैसला आपका व्यक्तिगत निर्णय होगा। किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले कृपया किसी विशेषज्ञ से परामर्श जरूर करें।)

