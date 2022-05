Benefits of Asparagus: कई मर्ज की एक दवा है शतावरी, जानिए किन बीमारियों में आती है काम

शतावरी क्या है? What is Shatavari?

शतावरी एडाप्टोजेनिक जड़ी बूटी भी है। एडाप्टोजेनिक जड़ी-बूटियां आपके शरीर को शारीरिक और भावनात्मक तनाव से निपटने में मदद करने के लिए जानी जाती हैं। शतावरी में मौजूद पोषक तत्व -Nutritional Facts of Shatavari

प्रोटीन,कार्बोहाइड्रेट, डायटरी फाइबर,थियामिन, फोलेट, नियासिन,विटामिन K, विटामिन E, विटामिन C, आयरन, कैल्शियम, मैंगनीज, जिंक, सेलेनियम जैसे शरीर की जरूरत की सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं।

शतावरी के फायदे -Health Benefits of Shatavari 1. कफ और खांसी से भी ये राहत दिलाती है 2. फर्टिलिटी से जुड़ी समस्याओं शतावरी दवा की तरह काम करती है। 3. स्ट्रेस या डिप्रेशन को दूर करने में भी ये कारगर है।

4. पाचन तंत्र को मजबूत बनाने वाली है 5. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण ये इम्युनिटी बूस्टर है। हर तरह के इंफेक्शन से लड़नें में कारगर है। 6. किडनी की समस्या इसे खाना बेहद लाभदायी होता है। स्टोन बनने से भी ये रोकती है।

आयुर्वेद में शतावरी का उपयोग एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में किया जाता है। ये शरीर में एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।