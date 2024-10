एक चमत्कारी खोज बनती जा रही है बड़ा स्वास्थ्य संकट, नहीं संभले तो चुकानी होगी बड़ी कीमत

Antibiotic misuse in India : स्वर्ण युग से संकट की ओर 20वीं शताब्दी के मध्य तक एंटीबायोटिक्स (Antibiotic) की खोज और विकास का स्वर्ण युग जारी रहा। हालांकि, 1950 के दशक के बाद से एंटीबायोटिक्स की खोज में गिरावट आई और जल्द ही ये दवाएं कई रोगजनकों के खिलाफ प्रभावी रूप से काम करना बंद कर दीं। आज, एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर), जिसमें एंटीबायोटिक (Antibiotic) प्रतिरोध भी शामिल है, एक “मूक महामारी” का रूप ले चुका है। यह समस्या न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में गंभीर रूप से उभर रही है।

एंटीबायोटिक्स के अंधाधुंध उपयोग का प्रभाव The impact of indiscriminate use of antibiotics भारत में, एंटीबायोटिक (Antibiotic) दवाओं को बिना किसी पर्चे के आसानी से खरीदा जा सकता है। कई बार बुखार, खांसी, सर्दी, या दस्त जैसी स्थितियों में, जो आमतौर पर वायरल होती हैं, एंटीबायोटिक्स (Antibiotic) का बिना सोचे-समझे उपयोग किया जाता है। हरियाणा और तेलंगाना में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि कई रिटेल फ़ार्मेसियों में एंटीबायोटिक्स बिना पर्चे के ही बेची जा रही हैं।

एंटीबायोटिक प्रतिरोध: एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट Antibiotic resistance: a global health crisis एंटीबायोटिक प्रतिरोध (Antibiotic) एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य संकट बन चुका है। हाल ही में प्रकाशित लैंसेट अध्ययन के अनुसार, 2025 से 2050 के बीच एएमआर के कारण 39 मिलियन मौतें हो सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी इस संकट को मान्यता दी है और इसे नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।