Corona Virus: कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जानिए आपके शरीर में कितनी एंटीबॉडी बची है? ऐसे चलेगा पता

Corona Virus: कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जानिए आपके शरीर में कितनी एंटीबॉडी बची है? ऐसे चलेगा पता

How much is the effect of covid vaccine :कोरोना की वैक्सिन लेने के महीनों बाद आपके शरीर में एंटीबॉडीज वायरस से लड़ने के लिए पर्याप्त हैं?

Published: April 24, 2022 01:40:25 pm

अगर आप ये सोच कर बैठें हैं कि आपको अब वायरस का खतरा नहीं, तो आपको इस गलतफहमी से बाहर आने की जरूरत है। क्योंकि वैक्सिन लेने के एक साल या कुछ महीनों बाद आपका शरीर वायरस से लड़ने के लिए पर्याप्त एंटीबॉडीज रखा है या नहीं, ये पता एक टेस्ट से ही चल सकता है।

antibody test shows body is ready to avoid the corona virus?

दो डोज वैक्सिंग का लेने के बाद कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शरीर कितना तैयार है, इसकी जांच कराने के बाद ही आप खुद को कोरोना के नए वेरिएंट एक्सई या ओमिक्रॉन से बचने का दावा कर सकते हैं।

एंटीबॉडी कैसे करती है काम- how antibodies work जब भी शरीर पर बाहरी वायरस का हमला होता है तो उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में कुछ प्रोटीन बनते हैं, जो वायरस की तरह हमारे शरीर के टी सेल में रहते हैं और बाहरी आक्रमण होने पर शरीर को बचाने के लिए बाहर निकले हैं। ये प्रोटीन ऐसे प्रोटीन को ही एंटीबॉडी कहा जाता है।

ऐसे करें पता वैक्सिन का असर शरीर में बचा है या नहीं-effect of the vaccine is left in the body or not आपकी वैक्सीन शरीर को कोविड के हमले से बचाने में कितना काम करेगी इसका पता एंटीबॉडी टेस्ट से ही चलेगा। अगर दोनो डोज के बाद भी आपके शरीर में टेस्ट के बाद एंटीबॉडीज कम हैं तो समझ लें शरीर में वैक्सिन का असर कम रह गया है। लेकिन अगर आपके शरीर में एंटीबॉडीज ज्यादा हैं तो इसका मतलब है कि वैक्सीन अब भी काम कर रही है।

500 से हजार रुपये हो जाते हैं टेस्ट

एंटीबॉडीज टेस्ट के लिए प्राइवेट सेंटरों में 500 से 1000 हजार रुपए तक का खर्च आता है। एंटीबॉडी की जांच के लिए डिप्कोवैन किट भी आती है और इसकी कीमत 75 रुपए है। एंटीबॉडी टेस्ट की रिपोर्ट1-2 घंटे में आ जाती है।

वैक्सिन ही नहीं, आपकी इम्युनिटी भी बनाती है एंटीबॉडीज- your immunity also makes antibodies शरीर का इम्यून सिस्टम जितना मजबूत होगा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी और शरीर एंटीबॉडी बनाता रहेगा। केवल वैक्सिन से ही एंटीबॉडीज नहीं बनतीं। जब शरीर बीमारी पैदा करने वाले बाहरी पैथोजन के कॉन्टेक्ट में आता है तब आपका इम्यून सिस्टम इन पैथोजन से लड़ने के लिए उनके जैसा ही प्रोटेक्टिव प्रोटीन बनाता है। यही एंटीबॉडी है। फिर एंटीबॉडी बाहरी वायरस को पहचान कर उसे मारने में मदद करता है।

पहली बार एंटीबॉडी तब बनती है जब हमारी बॉडी किसी वायरस की कॉन्टेक्ट में आती है। दूसरी बार एंटीबॉडी तब बनती है जब वैक्सीनेशन करवाया जाता है। अगर आप कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। तब भी आपके शरीर में एंटीबॉडी बनेगी।

बीएचूय की सर्वे में हुए चौकाने वाले खुलासे

BHU के बायोलॉजिस्ट ने सीरो सर्वे किया था, इसमें कोविड वैक्सिन की दो डोज ले चुके करीब 116 लोगो का सैंपल लिया गया था। सैंपल टेस्ट के बाद 116 में से मात्र 17 फीसदी लोगों में कोविड से लड़ने वाली एंटीबॉडी पाई गई। अगर लोगों में एंटीबॉडी खत्म हो जाती है तो कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं।

