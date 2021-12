क्या महिलाओं में यूरिक एसिड बढ़ने से हो सकती है गठिया की बीमारी, जानिए कैसे करें कंट्रोल

यूरिक एसिड ब्‍लड में पाया जानेवााला एक कैमिकल है। शरीर में यूरिक एसिड तब बनता है जब शरीर प्यूरीन नाम का कैमिकल रिलीज करता है। यूरिक एसिड का नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। अगर ये बढ़ने लगे तो शरीर में कई तरह की दिक्‍कतें होने लगती हैं। आमतौर पर यूरिक एसिड ब्‍लड के द्वारा किडनी तक पहुंचता है और फिर फिल्‍टर होकर पेशाब के रास्‍ते से बाहर निकल जाता है। अगर समय रहते इनका सीमित मात्रा में सेवन न किया जाए तो गठिया गाउट हाथ पैरों में दर्द और सूजन आ जाती है।

नई दिल्ली : यूरिक एसिड का नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। अगर ये बढ़ने लगे तो शरीर में कई तरह की दिक्‍कतें होने लगती हैं। कई ऐसे फूड होते हैं जिनमें प्‍यूरीन कैमिकल होता है। अगर लंबे समय तक ऐसे फूड्स का सेवन जारी रखा जाए तो यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं। आमतौर पर यूरिक एसिड ब्‍लड के द्वारा किडनी तक पहुंचता है और फिर फिल्‍टर होकर पेशाब के रास्‍ते से बाहर निकल जाता है। हाई यूरिक एसिड के मरीजों को जोड़ों में दर्द सूजन लालिमा जी मिचलाना अधिक प्यास लगना और चक्कर समेत कई तरह की समस्याएं होती हैं। अगर समय रहते इनका सीमित मात्रा में सेवन न किया जाए तो गठिया गाउट, हाथ पैरों में दर्द और सूजन आ जाती है। गाउट की समय को समय के साथ कंट्रोल न किया जाए तो हड्डियां डैमेज होने लगती हैं। गाउट एक ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक रह सकती है इसलिए इसे दवा और सही खानपान से कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि महिलाओं और पुरुषों का कितना होना चाहिए नॉर्मल यूरिक एसिड।

arthritis gout may be caused in women due to increase in uric acid