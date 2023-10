एस्पिरिन: बुजुर्गों में एनीमिया का खतरा 20% तक बढ़ सकता है

जर्नल एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, जो बुजुर्ग रोज एस्प्रिन लेते हैं तो उनमें सामान्य बुुजुर्गों की तुलना मेंं एनीमिया होने की आशंंका 20 प्रतिशत अधिक होती है।

Aspirin increases risk of anemia by 20% in the elderly