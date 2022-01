Don't Have These Food With Egg: अंडे के साथ न खाएं ये चीजें

Don't Have These Food With Egg: अंडे के साथ चीनी अथवा चीनी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन काफी हानिकारक साबित हो सकता है। क्योंकि इन दोनों ही पदार्थों में अमीनो एसिड मौजूद होता है, जिससे अंडे के साथ चीनी का सेवन विषाक्तता का कारण बन सकता है।

नई दिल्ली Updated: January 26, 2022 09:13:46 pm

अंडे का सेवन सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद माना गया है। यह एक पौष्टिक आहार है। अंडे को प्रोटीन का भी बेहतरीन स्रोत माना गया है। प्रोटीन के अलावा इसमें विटामिन डी, जिंक, विटामिन ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B12, फास्फोरस तथा अमीनो एसिड आदि पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। अंडे का सेवन आपको एनर्जी प्रदान करने के साथ ही आंखों की रोशनी बढ़ाने, हड्डियों तथा मस्तिष्क को मजबूती देने, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने आदि फायदे प्रदान करता है। लेकिन ढेर सारे फायदों के बावजूद भी यदि अंडे का सेवन गलत तरीके से या फिर गलत चीजों के साथ किया जाए, तो फायदे की जगह नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं अंडे के साथ किन चीजों का सेवन नुकसानदायक हो सकता है...

1. चीनी

अंडे के साथ चीनी अथवा चीनी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन काफी हानिकारक साबित हो सकता है। क्योंकि इन दोनों ही पदार्थों में अमीनो एसिड मौजूद होता है, जिससे अंडे के साथ चीनी का सेवन विषाक्तता का कारण बन सकता है। ऐसे में अंडे के साथ बार-बार चीनी का सेवन करते हैं, तो इससे खून के थक्के जमने के साथ ही हृदयाघात की संभावना भी बढ़ सकती है।

2. चाय

भोजन के साथ या बाद में वैसे भी चाय का सेवन नुकसानदायक माना गया है। साथ ही अंडे के साथ भी चाय नहीं पीनी चाहिए। क्योंकि इससे आपके पाचन पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिससे आपको एसिडिटी, कब्ज या पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

3. दूध

अंडे के साथ दूध पीने से भी परहेज करना चाहिए। क्योंकि अंडा और दूध दोनों ही प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं, जिससे शरीर एक साथ इतने प्रोटीन को नहीं पचा पाएगा। और आपको फूड पॉइजनिंग तथा पाचन संबंधी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं।

4. मछली

वैसे तो अंडा और मछली दोनों के ही सेहत संबंधी फायदे होते हैं। परंतु एक साथ इन दोनों का सेवन करने से स्किन एलर्जी की समस्या हो सकती है। अंडा और मछली दोनों की ही तासीर गर्म होने के कारण एक साथ इन्हें खाने से त्वचा पर सफेद दाग या कील-मुंहासे हो सकते हैं।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें