Banana Peel Benefits: केले का छिलका स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। केले के छिलके में भी कमाल के गुण छिपे हैं। इसमें कई तरह के विटामिन्स, मिनरल्स और पोषक तत्व होते हैं। केले के छिलके की मदद से आप शरीर को भारी मात्रा में न्यूट्रीयंट्स देने के साथ वजन भी कम कर सकते हैं। केले का छिलका त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है।

Banana peel is very beneficial for your health