Beetroot medicine for diseases: कोलेस्ट्रॉल से लेकर ब्लड प्रेशर तक की समस्याओं में चुकंदर है अमृत समान, इन बीमारियों में आता है बहुत काम

benefits of beetroot: चुकंदर सेहत का खजाना है। कोलेस्ट्रॉल से लेकर ब्लड प्रेशर और आयरन तक की समस्या में ये रामबाण दवा की तरह काम करता है।

Published: April 19, 2022 10:39:34 am

अगर आप किसी ऐसे हेल्दी ड्रिंक और सैलेड के तलाश में हैं जो आपकी सेहत के साथ आपके शरीर की कमियों या परेशानियों को दूर कर सके तो चुकंदर से बेस्ट कुछ और नहीं हो सकता है।

चुंकदर के पोषक तत्व चुकंदर स्किन से लेकर बाल तक के लिए फायदेमंद होता है। पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, विटामिन बी 1, बी 2, बी 6 जैसे पोषक तत्व से भरे चुकंदर के चलिए कुछ अद्भुत फायदे बताएं।

ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने में मदद करता है- चुकंदर का जूस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। रोज 250 मिलीलीटर चुकंदर का जूस पीने से बीपी के मरीजों का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों लेवल बैलेंस रहता है। चुकंदर के जूस में नाइट्रेट कंपाउंड होता है जो ब्लड में नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने में मदद मिलती है।

आयरन की कमी होगी पूरी- अगर शरीर में आयरन की कमी से आप जूझ रहे तो चुकंदर का जूस या सलाद के रूप मे ंखाना आपके आयॅरन को बढ़ा देगा। हार्ट से जुड़ी परेशानियों में दिलाता है निजात- चुकंदर में नाइट्रेट होता है और ये हार्ट फेल्योर के जोखिम को कम करता है। साथ ही हार्ट की मांसपेशियों की शक्ति भी बढ़ती है।

कम करता है कैंसर का जोखिम- चुकंदर में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ-साथ कैंसर सेल्स को नष्ट करने में सहायक होता है। साथ ही यह नई सेल्स को रिजुविनेट करने में सहायक भी होता है।

कोलेस्ट्रॉल की परेशानियों में दिलाता है निजात - हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को चुकंदर के जूस का सेवन करना चाहिए। एक अध्ययन में पाया गया कि चुकंदर का अर्क कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है।

ऊर्जा का बेहतर स्रोत- चुंकदर का सेवन करना आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखने का सबसे आसान साधन हो सकता है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि चुकंदर में पाए जाने वाले डाइट्री नाइट्रेट, एथलेटिक प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं। नाइट्रेट्स, माइटोकॉन्ड्रिया की दक्षता में सुधार करके शारीरिक प्रदर्शन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

पाचन स्वास्थ्य के लिए बेहतर-चुंकदर का सेवन पाचन स्वास्थ्य में सुधार करने के साथ आंत की समस्याओं में भी आपकी मदद कर सकता है। अध्ययन बताते हैं कि एक कप चुकंदर में करीब 3.4 ग्राम फाइबर होता है, जिसे पाचन को ठीक रखने में विशेष लाभकारी माना जाता है।

तो चुकंदर को रोज की डाइट का हिस्सा बना लें, ये फाइबर से भरा होता है और वेट से लेकर डायबिटीज तक को कंट्रोल करता है। डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

