बच्चों को कोविड वैक्सीन लगवाने से पहले ना खाने दें ये दो चीजें, साइड इफेक्ट का बढ़ सकता है खतरा

बच्चों को कोविड वैक्सीन लगवाने से पहले ना खाने दें ये दो चीजें, साइड इफेक्ट का बढ़ सकता है खतरा

Covid vaccine Precation and side effects: कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अगर आप भी अपने बच्चों को वैक्सिन लगावाने जा रहे हैं तो दो चीजें वैक्सिन से पहले बिलकुल न खिलाएं।

Published: April 14, 2022 10:29:27 am

कोरोना वायरस की चौथी लहर के साथ ही एक बार फिर मन में डर बैठने लगा है और बचाव के लिए बच्चों को वैक्सीन भी दी जाने लगी है। वहीं बड़े बूस्टर डोज के लिए कतार में है। ऐसे में जरूरी है कि वैक्सिन का साइड इफेट कम से कम हो और फायदा ज्यादा से ज्यादा। इसके लिए वैक्सिन लगावाने से पहले क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इससे जानने के लिए ये खबर जरूर पढ़ें।

covid vaccine for children Precautions

अमेरिका के एनवायरमेंटल वर्किंग ग्रुप (EWG) की स्टडी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में पब्लिश हुई है, जिसमें यह बात बताई गई है कि वैक्सिन से पहले बच्चे ही नहीं, बड़ों को भी दो चीजें बिलकुल नहीं खानी चाहिए।

फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड से रहे दूर- Stay away from fast food and processed food

स्टडी बताती है कि प्रिजर्वेटिव्स फूड्स और जंक फूड दो चीजें कोविड वैक्सिन के पहले बिलकुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले दो खास केमिकल इम्यून सिस्टम को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। इसेस वैक्सिन का असर कम और साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं।

इन केमिकल्स के कारण होता है नुकसान- Damage caused by these chemicals

इन केमिकल का नाम tert-butylhydroquinone (TBHQ) और per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) है। TBHQ का यूज प्रिजर्वेटिव फूड्स में होता है। TBHQ शरीर की टी-कोशिकाओं, बी-कोशिकाओं और एनके कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जो इम्यून फंक्शन के लिए हानिकारक प्रभाव डालती हैं। वहीं, PFAS प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल पैकेजिंग फूड में होता है। दोनों केमिकल कई तरह के कैंसर, जन्म के समय कम वजन, कोलेस्ट्रॉल और वेट गेन के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों से इन केमकिल वाले ब्रेकफास्ट ना करने की सलाह दी है।

फ्लू की समस्या भी बढ़ सकती है- Flu problems can also increase

TBHQ, फ्लू वैक्सीन के असर को कम कर देता है। इसलिए इस बीमारी में भी ऐसे फूड लेने से बचने चाहिए और खास कर वेक्सिनेशन के समय जरूर।।

TBHQ और PFAS केमिकल खासतौर से नूडल्स, फ्रोजन फूड, फास्ट फूड, कैंडी रैपर्स, पॉपकॉर्न बैग्स, पिज्जा बॉक्स और फास्ट फूड कंटेनर जैसी कई चीजों में पाए जाते हैं। वैक्सीन लगवाने से ठीक पहले इन चीजों के इस्तेमाल से शरीर में वैक्सीन का असर कम हो सकता है। इसके अलावा वैक्सीन लगवाने से पहले और भी कुछ चीजों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है।

इन बातों का भी रखें ध्यान- Keep these things in mind

पेन किलर ना लें- कुछ लोग वैक्सीन के साइड इफेक्ट से बचने के लिए सामान्य पेन किलर ले रहे हैं जोकि सही नहीं है। वैक्सीन लेने से पहले किसी भी तरह की दर्द की दवा भी नहीं लेनी चाहिए। इस तरह की दवाएं वैक्सीन के प्रति इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को कम कर देती हैं। वैक्सीन लेने के बाद अगर आपको दर्द या बुखार महसूस होता है तभी ये दवाएं आपको लेनी चाहिए।

कोक-सोडा या शराब ना पिएं- वैक्सिन से पहले बच्चों को कोक-सोडा नहीं पीने देना चाहिए। वहीं, बड़े शराब का सेवन न करें। ये सारी चीजें वैक्सीन के असर को कम करती है और डिहाइड्रेशन को बढ़ाती हैं।

कोई और वैक्सीन ना लगवाएं- कोविड वैक्सीन लगवाने के दो सप्ताह पहले और बाद तक कोई और वैक्सीन ना लगवाएं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे कोरोना वैक्सीन का असर कम हो सकता है। अगर आपमें कोरोना के लक्षण नजर आ रहे हों तो अपना अप्वाइंटमेंट कुछ दिनों के लिए टाल दें और अपना कोविड टेस्ट कराएं। अगर आपमें कोई लक्षण नहीं हो तो आप बेफ्रिक होकर वैक्सीन लगवा सकते हैं।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें