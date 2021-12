सर्दी का मौसम आ गया है और इस मौसम में कुछ सब्जी को खाना बहुत अच्छा लगता है । सर्दियों के मौसम में हरी मटर से अलग ही कनेक्शन हो जाता है। स्वादिष्ट लगने वाली यह मटर हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है यह बात तो सभी जानते हैं। मगर मेरी मम्मी के लिए तो यह मुझसे भी ज्यादा खास हैं। आजकल दोपहर में धूप में बैठकर मटर छीलना उनका पसंदीदा काम है। और यकीन मानिए आजकल घर में शायद ही कोई ऐसी सब्जी बनती हो जिसमें हरी मटर न शामिल हों।

beneficial peas are for health in winter